У Києві пройде ретроспектива фільмів із Богданом Ступкою

29 вересня у київському кінотеатрі Україна стартує ретроспектива фільмів до ювілею народного артиста України Богдана Ступки, яка триватиме до 5 жовтня.

Сім вечорів шанувальники творчості ювіляра зможуть насолоджуватися кінофільмами, знятими режисерами різних країн за останні 40 років, повідомили організатори показів.

Програма ювілейної ретроспективи відкриється прем`єрним показом трагікомедії Серце на долоні метра європейської режисури Кшиштофа Зануссі, спільного виробництва Польщі та України. За виконання головної ролі в цій картині Богдан Ступка був удостоєний Срібного Марка Аврелія Римського міжнародного кінофестивалю.

Серед інших очікуваних прем`єр - екранізація однієї з найактуальніших чеховських п`єс Іванов російського театрального режисера Вадима Дубровицького, а також сімейна сага Дім російського режисера Олега Погодіна, яка стане фільмом закриття ретроспективного фестивалю.

Крім того, до програми показів включено ще чотири фільми, які сам майстер вважає знаковими у своїй фільмографії, а саме: драма Платон Ангел за мотивами п`єси О. Коломійця Дикий ангел (реж. Іван Войтюк), екранізація ще однієї чеховської повісті Господи, прости нас, грішних (реж. Артур Войтецький), біографічна картина про українського письменника-життєлюба Із житія Остапа Вишні (реж. Ярослав Ланчак) і кінодебют Богдана Ступки - фільм Білий птах з чорною ознакою (реж. Юрій Ільєнко), глядацька аудиторія якого склала понад 10 мільйонів чоловік.

Після завершення ретроспективи 7 жовтня у театрі імені Івана Франка відбудеться ювілейний вечір Весь цей джаз, який збере у Києві численних друзів ювіляра з різних країн. Телеглядачі ж зможуть побачити трансляцію цього святкового вечора в ефірі Першого національного телеканалу (НТКУ) наступного дня, 8 жовтня.

Ще одним подарунком для глядачів стане прем`єра чеховської вистави Вишневий сад, де Богдан Ступка у співдружності із російськими артистами зіграє роль Фірса. Прем`єра запланована на кінець жовтня.

Нагадаємо, що 27 серпня 2011 Богдан Ступка відзначав своє 70-річчя. У зв`язку з цим Президент України Віктор Янукович присвоїв йому звання Героя України, а президент Росії Дмитро Медведєв нагородив українського актора орденом Пошани.

Корреспондент.net

