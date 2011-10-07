Український геній, професор "Пі", виявився аферистом?

Українець Андрій Слюсарчук, який відомий своїми феноменальними здібностями і пам’яттю, є самозванцем, у якого насправді немає ані диплому медичного вишу, ані взагалі вищої освіти.

Сам Слюсарчук, який занесений у книгу рекордів Гінесса(через світовий рекорд із запам`ятовування числа "пі"), не пам’ятає точно своїх деталей біографії і плутається у фактах про своє дитинство і юність.

Як з’ясували у своєму журналістському розслідуванні журналісти газети "Експрес", "Андрій Слюсарчук - зовсiм не та людина, за яку себе видає".

"Вiн нiколи не був дитиною-вундеркiндом. Вiн не вступав у росiйський медичний виш у дванадцять рокiв, а отже, не має базової медичної освiти. Його дипломи фiктивнi, хоча схема їх отримання - майже бездоганна. Вiдповiдно, вiн не може бути нi професором, нi доктором медичних наук. Вiн також не нейрохірург", пишуть журналісти.

"Так у нього справдi є талант, але зовсiм не той, який вiн собi приписував: усi цi роки вiн просто водив за нiс усю країну, двох президентiв, наукову та лiкарську громадськість", пояснюють журналісти. Адже у Андрія Слюсарчука – безліч титулів і посад.

Раніше колишній президент Віктор Ющенко видав указ про створення Iнституту мозку, який мав очолювати "професор нейрохiругiї" Андрiй Слюсарчук. А 30 вересня Віктор Янукович своїм указом призначив Слюсарчуку премію у розмiрi 150 тисяч гривень професору кафедри.

"Це iсторiя однiєї з найбiльш масштабних манiпуляцiй, яку знала iсторiя. Особливо якщо зважити, що справжня освiта нашого "професора", за словами його реальних учителiв, заледве дорiвнює трьом класам школи...", пишуть журналісти.

Журналісти хотіли зробити про Андрія Слюсарчука матеріал. У ньому – розповісти про його життя, додати розповіді вчителів і знайомих. Але як тільки журналісти почали детальніше розпитувати генія про його минуле, Слюсарчук почав їм погрожувати.

"Я вам нiчого не скажу. Ви не маєте права мене перевiряти, Жоден журналiст не написав про мене правду. Жоден!... I не напишуть! Нiхто нiчого не знайде! Нiколи! Я все знищив! Все!... Будуть писати - мозги по стiнах! Хай я сяду, але мозги їх - по стiнах!.."

Журналісти почали перевіряти інформацію, яку надавав раніше Слюсарчук про своє життя.

Сам "професор" розповідав, що у дев`ять рокiв, як дитина-вундеркiнд, закiнчив школу (пiсля загибелi батькiв в автокатастрофi його вiддали в iнтернат), вiн звiдти втiк i у дванадцять став студентом Московського медунiверситету iм. Пирогова. Навчався там у 1984 - 1991 роках.

Як з’ясували журналісти, Андрiй Тихонович Слюсарчук, який народився 10 травня 1971 року, нiяк не мiг закiнчити школу анi в дев`ять рокiв, анi в дванадцять, як i стати студентом медичного унiверситету - нi в 12, нi у 18 рокiв.

Насправді у 1980 - 1987 роки (з другого по восьмий класи) Андрiй Тихонович Слюсарчук навчався i жив на Житомирщинi, а саме у селi Гришкiвцi Бердичiвського району, де є Бердичiвська спецiальна школа-iнтернат для дiтей сирiт та дiтей, позбавлених батькiвських прав. Там отримав свiдоцтво про закiнчення цього закладу.

У 1987 - 1991 роках (вiд 17 до 20 рокiв) - Андрiй Тихонович Слюсарчук навчався у 208-й групi Мiжрегiонального вищого професiйного училища залiзничного транспорту за спецiальнiстю штукатур-плиточник-облицювальщик.

Отож: диплом про закiнчення у 1991 роцi Росiйського державного медичного унiверситету iм. Пирогова у Москвi Андрiєм Тихоновичем Слюсарчуком - сфальсифiкований документ. До речi, його оригiнала нiхто нiколи не бачив. Усi подальшi дипломи медичних вишiв та звання - також є фальсифікація", підсумовують журанілсти.

"Зважаючи на погрози, що пролунали на адресу журналiстiв "Експресу" вiд громадянина України пана Слюсарчука, просимо мiнiстра внутрiшнiх справ пана Могильова вжити всiх необхiдних заходiв, що гарантуватимуть безпеку наших журналістів", пишуть журналісти.

Українська правда. Життя