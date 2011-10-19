Богдана Ступку знову прооперують у Німеччині

Відомому українському актору і режисеру Богдану Ступці лікарі однієї з клінік Німеччини готуються провести операцію на серці.

Про це повідомила сьогодні сестра артиста Ірина Ступка.

За її словами, "сьогодні до вечора стане відомо, коли точно буде операція".

Нагадаємо, попередня операція на серці була проведена Богдану Ступці у лютому цього року в німецькій клініці. Тоді Кабінет міністрів виділив 550 000 гривень на його лікування.

Стан здоров’я Ступки погіршився влітку 2010 років, коли він знепритомнів на знімальному майданчику фільму Одного дня у Ростові.

ІТАР-ТАСС

