Українці зможуть їздити до Бразилії без віз

З 4 листопада набуває чинності угода між урядами України та Бразилії про введення безвізового режиму.

Про це 18 жовтня, на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар МЗС України Олександр Дікусаров.

"4 листопада набуває чинності міжурядова угода України та Федеративної Республіки Бразилія про відмову від віз, яка була підписана 2 грудня 2009 року в місті Києві", - сказав він.

Угодою передбачається безвізовий порядок в`їзду для громадян України та Бразилії з метою туризму і бізнесу на період не більше 90 днів протягом 180 днів з дати першого в`їзду. Проїзними документами, дійсними для поїздок до Бразилії, відповідно до угоди, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон і проїзний документ дитини.

За словами прес-секретаря МЗС, виконання положень угоди сприятиме реалізації прав громадян України на свободу пересування, а також розвитку політичного діалогу між Бразилією та Україною.

Укрінформ

