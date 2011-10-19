В Україні покажуть Нове британське кіно

З 10 листопада в Києві, Одесі, Львові, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові відбудеться фестиваль Нове британське кіно.

Цього року програма фестивалю Нове британське кіно, за традицією, вторує суперечливому і волелюбному британському духу, де не бояться гострих тем і вміють сміятися над чим завгодно, повідомили Корреспондент.net у компанії Артхаус Трафік.

До програми увійшли шість фільмів, в яких зіграли головні кіноікони Британії і всього світу.

У психологічному трилері про трагедію материнства Щось не так з Кевіном зіграли культова шотландська актриса Тільда ​​Суінтон і золотий хлопчик Голлівуду Езра Мілер.

Еван МакГрегор і дівчина Бонда Єва Грін зіграють закохану пару і врятують світ в апокаліптичній мелодрамі Останнє кохання на Землі.

Американська зірка Меггі Джилленхол сяє в комедії Дорослі іграшки про появу першого в історії вібратора, який, винайшли британські вчені.

У фільмі-біографії про найзнаменитішого в світі постачальника марихуани Говарді Марксі Славний малий можна помилуватися на інтернаціональну It-girl Хлое Севіньї.

Зірка фільму Залягти на дно в Брюгге Брендон Глісон зіграє ексцентричного ірландського поліцейського в кримінальній комедії Ірландець, де йому належить на пару з консервативним агентом ФБР зловити банду наркодилерів.

А відомий актор популярного британського серіалу Айтішники Річард Айоваде виступає режисером фільму Субмарина - чорної комедії про перше кохання двох дуже важких підлітків.

Генеральний партнер Нового британського кіно - British Council. Медіа-партнери: Корреспондент.net, Європа Plus, What`s On, Фокус, top10.ua, kinofilms.com.ua, gloss.ua.

Корреспондент.net

