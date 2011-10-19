Спілка письменників не змогла обрати нового голову

З`їзд Національної спілки письменників України не зміг обрати нового голову.

Митці два дні обговорювали можливі кандидатури на місце нинішнього керівника, народного депутата від БЮТ Володимира Яворівського. Але, в результаті, учасників таємного голосування виявилося менше, ніж треба, і підсумки не підбивали через відсутність кворуму.

Однак письменникові Сергієві Пантюку вдалося дізнатися у лічильної комісії, що в голосуванні переміг голова київської міської організації НСПУ Віктор Баранов, випередивши Яворівського на 7 голосів.

Баранов на з`їзді дуже емоційно критикував діяльність нинішніх керівників НСПУ та позиціонував себе, як альтернативу Яворівському.

Він обіцяв влаштувати, якщо його виберуть, літературну агенцію при НСПУ та денонсувати продаж приватній структурі великої частки поліклініки, яка обслуговувала письменників. Підтримати Баранова закликали більшість інших кандидатів, яких повисували учасники з`їзду. І тільки один з найпопулярніших українських письменників Василь Шкляр закликав голосувати за Яворівського.

"В цей політичний період Спілку повинен очолювати хтось із депутатів. Без їхньої недоторканості всі ці міліція та прокуратура, які ходили до нас із обшуками, давно би винесли наш сейф", - запевняв митець.

Водночас, група, що підтримувала Баранова, обвинувачує Яворівського в тому, що той навмисне спровокував письменників на зрив виборів.

"Тільки почалося голосування, всіх закликали іти обідати, а тих, у кого скоро поїзд - то вже їхати. А потім швидко оголосили про закінчення часу голосування", - сказав він.

Нагадаємо, що 2009 року НСПУ вже намагалася на засіданні ради НСПУ усунути Яворівського через численні обвинувачення у продажі майна Спілки за копійки. Однак тоді Віктор Баранов разом з заступником Яворівського Михайлом Слабошпицьким, після цілого вечора критики в адресу Яворівського, раптово змінили настрій і закликали поки не висловлювати недовіру своєму керівникові, а почекати до з`їзду.

Українська правда. Життя

Фото УНІАН