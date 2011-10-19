Помер відомий грузинський актор Рамаз Чхіквадзе (фото)

Відомий грузинський актор, Рамаз Чхіквадзе помер після тривалої хвороби у віці 83 років, повідомляє Радіо Свобода

З його смертю в грузинському театрі й кіно завершилася ціла епоха. З 1951 року Рамаз Чхіквадзе служив у театрі імені Руставелі. Найвизначніші ролі він зіграв у виставах Роберта Стуруа. У тому числі роль Аздака в "Кавказькому крейдяному колі" та Річарда Третього.

Не менш успішною була його кар`єра в кіно. Він зіграв у фільмах Резо Чхеїдзе і Тенгіза Абуладзе. Мистецтвознавці вважають Рамаза Чхіквадзе великим актором. Він справді міг створити незабутні образи як трагічного, так і комічного плану.

Рамаз Чхіквадзе відомий і як громадський діяч. Він зіграв важливу роль у подіях 1990-х років та під час "Революції троянд" 2003 року.