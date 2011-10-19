У Луганську хочуть увічнити гнобительку України

У Луганську хочуть встановити пам`ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Про це УНІАН у РФ повідомив депутат Луганської обласної ради, голова всеукраїнської громадської організації "Молода гвардія" Арсен Клінчаєв.

"Зараз розроблений пам`ятник Катерині ІІ як основоположниці міста Луганська. Виділена земля Луганською обласною радою в центрі міста", - сказав він.

За його словами, наразі триває збір коштів на виготовлення пам`ятника.

Клінчаєв вважає, що закінчити роботи зі встановлення пам`ятника вдасться через два-три роки.

Нагадаємо, у 2007 році пам’ятник Катерині ІІ з’явився в Одесі.

Саме за часів правління Катерини ІІ в Україні була знищена Гетьманщина, згодом зруйнована Запорізька Січ і юридично запроваджено кріпацтво.