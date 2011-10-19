Папі Римському на Різдво подарують ялинку з Закарпаття

У відкритті Різдвяної ялинки у Ватикані вперше візьмуть участь не тільки єпископи католицьких церков України латинського та візантійського обрядів, а й представники Української православної церкви Московського патріархату.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації УГКЦ.

Такої домовленості було досягнуто сьогодні під час зустрічі глави УГКЦ Блаженнішого Святослава (ШЕВЧУКА) з представником предстоятеля УПЦ МП Блаженнішого Володимира (САБОДАНА) архиєпископом Олександром (ДРАБИНКОМ), керівником Відділу зовнішніх зв’язків УПЦ МП.

У Департаменті інформації також повідомили, що в дарунок Папі Римському БЕНЕДИКТОВІ XVI на Різдво подарують ялинку з Закарпаття, а ялинки для Апостольського палацу привезуть з Львівщини.

«Це надзвичайно важлива подія, тому що різні країни світу роками чекають на цю можливість. Для України це ще одне свідоцтво її європейського коріння та приналежності до сім’ї європейських народів», – сказав Блаженніший Святослав.

Традиція встановлювати різдвяну ялинку на площі Святого Петра у Ватикані з’явилася наприкінці минулого століття під час понтифікату Івана Павла II. БЕНЕДИКТ XVI продовжив традицію, за якою ялини привозять до Ватикану з різних країн світу.

Торік 94-річну різдвяну ялинку висотою 34 метри і вагою 5 тонн було доставлено у подарунок понтифіку із північноіталійської провінції Больцано-Альто-Адідже. Раніше ялинки до Ватикану привозили з Австрії, Німеччини, Бельгії та інших країн.

Біля підніжжя ялинки зазвичай встановлюються різдвяні ясла, які Папа Римський освячує у переддень Різдва, 24 грудня.