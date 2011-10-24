У Кременчуці планують встановити пам`ятник Остапу Бендеру

У Кременчуці Полтавської області мають намір встановити пам`ятник Остапу Бендеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив перший заступник мера Кременчука Андрій ПОГРЕБНИЙ.

«Остап Бендер прославив наше місто фразою про те, що провів голодне дитинство у Кременчуку. До такого пам`ятника підуть туристи. Він стане родзинкою міста. Пам`ятник Бендеру встановимо у центрі. Вже є інвестор для його виготовлення», - сказав А.ПОГРЕБНИЙ.

Окрім пам`ятника Остапу Бендеру влада міста ініціює установку пам`ятників реальним особам, які були пов`язані з Кременчуком і прославили його.

За словами А.ПОГРЕБНОГО, у планах - установка пам`ятника Леоніду Утьосову, який почав свою творчу кар`єру в Кременчуку, екс-градоначальнику Андрію Ізюмову, французу-інженеру Гійому де Боплану, який колись спроектував Кременчуцьку фортецю.