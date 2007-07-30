Океан Ельзи виступили в якості особливих гостей у Юрмалі (фото)

Уже традиційно, у рамках фестивалю, після офіційної програми конкурсу молодих виконавців, на другій сцені Юрмали проводяться концерти за участі відомих груп і виконавців.

У п`ятницю, 27 липня, у рок-день фестивалю Океан Ельзи виступили на рок-сцені Юрмали в якості special guest фестивалю. О.Е. беззаперечно підтвердили звання «кращої live-групи» – балтійська публіка гаряче сприйняла О.Е., з перших акордів підхопивши хвилю драйву, що вибухнула на сцені.

З балтійської Юрмали О.Е. попрямували до Білорусі, а саме до Гродно та Бресту, де відбулися концерти в рамках туру групи на підтримку альбому «МІРА».

Наразі Океан Ельзи готуються до Європейського туру й туру США та Канадою.