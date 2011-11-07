На фресці Джотто виявили диявола

Реставратори, що працюють в базиліці святого Франциска в Ассізі, виявили зображення диявола на фресці Джотто.

Як розповів на прес-конференції, що відбулася в суботу, 5 листопада, керівник групи реставраторів Серджіо Фуссеті, зображення диявола було виявлено на одній з фресок на стелі базиліки, що зображують життєпис святого Франциска Ассизького.

Якщо дивитися на фреску номер 20 знизу, повідомив Фуссеті, диявол, зображений серед хмар, практично невиразний, проте при близькому його розгляді "профіль з гачкуватим носом, ріжки і посмішка" чітко видні.

Реставратор припустив, що Джотто "хотів трохи пожартувати", при цьому художник зробив так, що диявол ледь помітний. Фуссеті також не відкидає, що дияволу на фресці Джотто міг надати риси когось зі своїх знайомих.

Базиліка святого Франциска в Ассізі, де покояться мощі святого, була побудована в XII-му столітті. Церкву прикрашають 28 фресок, написаних Джотто і його учнями.

Базиліка, внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в 1997 році постраждала в результаті землетрусу. Після землетрусу фрескам, включаючи ту, де було виявлено зображення диявола, потрібна реставрація.



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