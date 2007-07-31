Оприлюднено рейтинг лідерів акції “7 чудес України” після фальсифікації
Це зроблено у зв’язку з тим, що деякі ЗМІ розповсюдили рейтинг лідерів акції, спотворений “накрутками” при голосуванні... Протягом минулих вихідних певна група людей спробувала вплинути на результати голосування...
Оргкомітет всеукраїнської акції “Сім чудес України” розповсюдив офіційний рейтинг лідерів акції, сформований після вилучення фальсифікованих голосів.
Як повідомляє прес-служба оргкомітету, це зроблено у зв’язку з тим, що деякі ЗМІ розповсюдили рейтинг лідерів акції, спотворений “накрутками” при голосуванні.
Протягом минулих вихідних, повідомляє прес-служба, використовуючи штучні “накрутки”, певна група людей спробувала вплинути на результати голосування. Відтак, результати голосування за три минулі дні були виключені з загального числа тих, хто проголосував.
Враховуючи це, повідомляє прес-служба, на сьогодні перелік 10 найрейтинговіших українських пам’яток виглядає так: заповідник „Кам’янець”, дендропарк „Софіївка”, заповідник „Хортиця”, музей „Писанка”, заповідник „Херсонес Таврійський”, Києво-Печерська Лавра, Хотинська фортеця, Лівадійський палац, Софія Київська, Одеський оперний театр.
Саме цей Топ-10 лідерів на даний момент є офіційним, наголошує прес-служба, і просить ЗМІ не тиражувати рейтинг, нещодавно поширений в Інтернеті.
Тим часом, повідомляє прес-служба, технічні служби офіційного сайту акції 7chudes.in.ua готують нові системи захисту голосування. Оргкомітет повідомляє, що вже 1 серпня, голосування буде поновлено.
Згідно з умовами конкурсу, остаточне рішення з визначення 7 чудес України буде прийняте напередодні Дня Незалежності на підставі інтернет-голосування і висновків експертів (науковців, істориків, культурних діячів, експертів в галузі туризму).