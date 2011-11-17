В Парку Київська Русь відбудеться «Коронація Зими»

В Центрі культури та історії Київської Русі «Парк Київська Русь» 19 і 20 листопада відбудеться театралізована програма - «Коронація Зими». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Парку.

«Найближчі три місяці Зима буде царювати над світом, але Парк впадати в зимову сплячку не збирається, ми продовжуємо працювати, а тому вирішили схилити до себе Зиму, щоб вона була теплою і прихильною до нас», - розповів режисер театру «Парк Київська Русь» Олександр АНДРІЄНКО.

За його словами, в ході програми «Коронація Зими» пройде дивовижний церемоніал зведення Зими на княжий трон, вручення їй символів влади: «пухової перини - щоб Зима була сніжною, кошика з кренделями - щоб Зима була ситною, і музичних бубенців - щоб була дзвінка й весела».

Крім того, у «Парку Київська Русь» у ці вихідні відбудеться ігрова програма «Як скоморохи восени на санях їздили» з урочистою презентацією зимових саней, ігри, забави, розіграші та конкурси за участю гостей Парку.

Парк відкривається для гостей з 10.00 ранку.

Театралізована вистава театру "Парку Київська Русь" розпочнеться: в суботу та неділю о 12.00 і завершиться о 18.00. Парк працює до 18.00.

Майстер-класи працюють в Парку з 10.00 до 17.00 (субота, неділя).

Відправлення маршрутним автобусом від станції м. Видубичі (зупинка знаходиться біля супермаркету "Фуршет").

Інтервал руху у "Парк Київська Русь": 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.

Офіційний Партнер заходу – Всеукраїнський Банк Розвитку.

