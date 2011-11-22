У Тбілісі встановили пам'ятник Рейгану

У Тбілісі на честь 20-річчя розпаду Радянського Союзу та 8-річчя "революції троянд" встановлено пам`ятник президентові США Рональду Рейгану. Монумент, відлитий з бронзи, розмістився на площі Ріке в історичному центрі грузинської столиці, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Екс-президент США зображений сидячи на лавці. На п`єдесталі грузинською та англійською мовами викарбувано відомий вислів Р. Рейгана - "Свобода - це турбота всіх поколінь".

"Рейган є символом припинення "холодної війни" та руйнування "залізної завіси". Ми раді, що пам`ятник цій людині стоятиме в Тбілісі", - заявили представники місцевої влади.

Урочисте відкриття пам`ятника відбудеться в середу, 23 листопада.