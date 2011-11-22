Церковне підпілля в СРСР привернуло увагу науковців

У Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка пройшла міжнародна наукова конференція «Церковне підпілля в СРСР». Як повідомила прес-служба облдержадміністрації, у конференції взяли участь майже 100 науковців та релігійних діячів з України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Великобританії, Франції та Італії.

У вітальному слові до учасників конференції проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка Валентин ПАНЧЕНКО наголосив на важливості системного дослідження питання виникнення і функціонування церковного підпілля як окремого релігійно-громадського руху в Радянському Союзі. Він висловив сподівання, що подібні конференції, де науковці з різних країн можуть обмінятися думками і подискутувати, стануть регулярними.

Учасники конференції у своїх виступах вказували на безпрецедентність такого масштабного наукового заходу, присвяченого підпільному церковному життю в СРСР, насамперед, православної Катакомбної церкви. Адже тема церковного підпілля в СРСР вперше обговорювалася на міжнародному науковому рівні. Під час конференції йшлося про антирелігійну політику в СРСР, діяльність радянських репресивних органів проти Церкви та церковного підпілля, і водночас, про духовну опозицію тоталітарному режиму в СРСР.

У програмі конференції значний інтерес науковців викликали доповіді президента Кестонського інституту др. Майкла БУРДО та директора цього закладу Ксенії ДЕННЕН. У рамках заходу також відбулися презентації виставок, присвячених діяльності Кестонського інституту та Катакомбної церкви радянського періоду.

Організаторами зібрання виступив Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за участю представників Кестонського інституту (Оксфорд, Великобританія) та за підтримки Чернігівської обласної державної адміністрації.