У Києві вручили літературну премію ім.Джозефа Конрада

Літературну премію ім. Джозефа Конрада 2011 року, засновником якої є Польський інститут у Києві, отримала Наталка Сняданко, для якої це вже третій фінал.

Цього року, крім неї, до фіналу потрапили Андрій Бондар і Маріанна Кіяновська.



Лауреат премії отримає нагороду від Польського Інституту у Києві у розмірі 3000 євро і піврічне стажування у Польщі у рамках стипендіальної програми Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща "GAUDE POLONIA", яка призначена для молодих митців і перекладачів польської літератури з країн Центрально-Східної Європи. Стипендіальна програма триватиме у Польщі з 1 лютого до 31 липня 2012 року.

Літературна премія ім. Джозефа Конрада-Коженьовського заснована 2007 року і вручається Польським Інститутом у Києві за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, ламання стереотипів та універсалізм послання.



Премія присуджується українському письменникові віком до 40 років, незалежно від місця його проживання, прижиттєво. Премія присуджується авторові один раз протягом життя.



Лауреатами премії уже були Тарас Прохасько (2007 рік) і Сергій Жадан (2009).

*** Наталя Сняданко народилася у Львові 1973 року. 1995-го – закінчила українську філологію Львівського університету, 1995-1997-го вчилася на факультеті славістики та романістики університету міста Фрайбурґа (Німеччина).



1997-2002 – оглядач, редактор та відповідальний секретар газети "Поступ" (Львів); 2002-2003 – секретар львівського Центру дослідження античної традиції Центральної та Східної Європи Варшавського університету (при ЛНУ). З 2002 до 2008 – оглядач відділу культури "Львівської газети". З 2008 до 2010 – редактор сторінки "Субтексти" львівського видання "Суботня пошта" та літературний оглядач тижневика "Профиль", Київ.

З 2009 року редагує тримовний літературний часопис РАДАР. Друкується в українській та закордонній пресі („Критика”, „Дзеркало тижня”, „Столичные новости” – Київ, Gazeta Wyborcza, Odra, Dziennik, Bluszcz (Польща), Süddeutsche Zeitung (Німеччина), часопис du (Швайцарія).