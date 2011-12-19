Янукович запалив головну ялинку України

У Києві сьогодні, у День святого Миколая, урочисто засяяли вогні Головної новорічної ялинки країни, що встановлена на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, засвітив вогні особисто Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

У церемонії також взяв участь голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

На свято на Майдані Незалежності зібрались мешканці та гості столиці, які прийшли з національними прапорцями та новорічною символікою. На час проведення урочистостей центральну вулицю міста було перекрито.

Свято на Майдані Незалежності розпочалося о 16.00 з виступу муніципального духового оркестру, після якого виступили дитячі та народні колективи. Близько 17.30 на Майдан прибув Президент, який привітав усіх українців зі святом та разом з дітками вдарив у символічний Дзвін, після чого ялинка засяяла різнокольоровими вогнями.

“Я хотів би побажати громадянам, сім’ям, щоб ця радість в нашому житті завжди продовжувалась. Щоб радість, яку нам дають діти, - вона приносила і їм щастя, і нам надію. Сьогодні вся країна святкує День святого Миколая Чудотворця. Нехай буде так, щоб у це свято для тих, кому важко, сталося диво, щоб цим людям стало легше. Щоб хворі відчули полегшення, а всі, кому важко живеться, зрозуміли, що будуть кращі часи. Давайте разом повіримо, що святий Миколай дасть нам святу надію, віру і любов. І запалимо цю українську ялинку!”, - сказав у своїй вітальній промові В.ЯНУКОВИЧ.

Засвічення вогнів на ялинці відбулося о 17.37, після чого для киян влаштували феєрверк.

Як зазначають в КМДА, оформлення головної новорічної ялинки країни витримано відповідно до стилістики Євро-2012, а також у загальній концепції новорічного святкування. Повністю завершений образ київської ялинки українці, за словами організаторів новорічного свята, побачать безпосередньо в Новорічну ніч. На встановленні штучної ялинки наполягли екологи країни. За правилами безпеки, якщо ялинка перевищує 25 метрів, вона обов’язково повинна споруджуватися за принципом конусної конструкції. Традиційна форма ялинки у великих масштабах могла б виявитися небезпечною, а зважаючи на масовість святкування, це неприпустимо, підкреслюють організатори святкування.

«Ми поставили завдання, щоб у Києві була найвища ялинка в Європі. І це дійсно так, вона у нас зараз 40 метрів заввишки. Утім, зважаючи на нововведення, оздоблювати її почали набагато раніше, ніж звичайно. Вирішили спробувати кілька варіантів оформлення, аби кияни змогли вибрати найкращий. Перший варіант виявився невдалим, і тому вже зараз вона суттєво змінилася. Я переконаний, що остаточний образ новорічного дерева сподобається киянам», – сказав голова КМДА.

Як повідомлялося, конструкція ялинки виготовлена із важкозаймистих та морозостійких матеріалів. Головна новорічна красуня прикрашена не тільки звичними іграшками, а і технічними новинками – це перша ялинка, оформлена світлодіодними екранами, які, змінюючи сюжети, будуть розповідати і про історію України, і про її сьогодення, і про її Євро-майбутнє. Ялинкове ілюмінаційне оформлення теж використовується вперше в нашій державі. А гірлянди сяятимуть не традиційними 5-ма, а 6-ма кольорами.

На освітлення новорічного дерева пішло більше 17 км гірлянд. Гірлянди мають 12 програм, які динамічно та почергово змінюватимуть візерунки.