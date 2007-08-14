Київські купальні стануть улюбленим культовим місцем?

На честь 1019-річя Хрещення Русі в Києві, на Набережній Дніпра, неподалік від Успенської Києво-Печерської лаври буде закладено будівництво храму і комплексу купалень.

Про це 13 серпня на прес-конференції в Києві повідомив народний депутат Верховної Ради України 5-го скликання Василь Горбаль.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «завтра відбуватиметься закладення храму і комплексу купалень, котрі, як ми щиро сподіваємося, стануть одним з улюблених культових місць у місті Києві, так само, як і пам`ятник засновникам Києва». В.Горбаль повідомив, що це будуть стаціонарні купальні, в яких можна буде купатися круглий рік, а не тільки на свято хрещення Русі або на свято Хрещення Господня.

Він також зазначив, що закладення храму і комплексу купалень буде завершальним моментом святкування Хрещення Русі цього року.

«Після цього заходу ми активно сідаємо і розробляємо всі заходи проведення 1020-річчя, ювілейної дати Хрещення Русі, розраховуючи на те, що це набуде інтернаціонального характеру», - сказав В. Горбаль.

При цьому він зазначив, що святкування 1019-річчя Хрещення Русі носить виключно меценатський характер. «Як ви змогли вчора зазначити, на сцені і взагалі в усьому промоушені свята не було ні єдиної політичної партії. Це не політичний проект, жодного комерційного бренду», - підкреслив В.Горбаль.

Незважаючи на це, на його думку, цей проект цілком може бути тим «консолідуючим брендом», про який зараз говорять політики.

«Він може легко об`єднати і захід, і схід України, і північ, і південь, може існувати однаково для всіх країн слов`янської співдружності, оскільки це наша спільна історія», - вважає В. Горбаль.

Святкування 1019-річчя Хрещення Русі в Києві розпочалося 12 серпня концертом open-air на Співочому полі. У концерті взяли участь групи «Брати Карамазови», «ДДТ», а також Ніно Катамадзе і хор Києво-Печерської лаври.