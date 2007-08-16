Чотири дні в Коломиї фестивалитиме «Зорепад» Алли Кобилянської

16 серпня у місті Коломиї в Івано-Франківській області розпочинається 4-ий Міжнародний фестиваль дитячого естрадного мистецтва «Зорепад», організатором і незмінним президентом якого є заслужена артистка України Алла Кобилянська. Про це ЗІКу повідомили в оргкомітеті фестивалю.

Учасниками цьогорічного коломийського «Зорепаду» будуть понад 100 вокалістів, 12 вокальних груп, три десятка хореографічних колективів, 15 солістів-танцюристів з 15 областей України, Автономної Республіки Крим, а також діти з Грузії, Молдови та Білорусі.

Завершиться фестиваль у неділю, 19 серпня, на День міста Коломиї гала-концертом на площі біля Ратуші.

***Перший фестиваль «Зорепад» мав статус обласного, наступні були всеукраїнського масштабу.