У Черкасах відбудеться фестиваль льодових скульптур
13:38, 30 січня 2012Культура
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Присвячений Євро-2012
У Черкасах 1 лютого відкриється V фестиваль льодових скульптур «Крижталь-2012», присвячений Євро-2012.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, у кризі майстри втілять талісмани і логотипи чемпіонатів Європи з футболу попередніх років.
За словами організаторів, для дітей традиційно створять алею мультфільмів, для закоханих – романтичну алею. Родзинкою стане триметрова крижана Ейфелева вежа.
За словами директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Ірини ТОПЧІЙ, більшість робіт будуть уже готовими розміщені у сквері, а частину планують створити у рамках майстер-класів для відвідувачів фестивалю.
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