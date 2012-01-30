У Черкасах відбудеться фестиваль льодових скульптур

У Черкасах 1 лютого відкриється V фестиваль льодових скульптур «Крижталь-2012», присвячений Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, у кризі майстри втілять талісмани і логотипи чемпіонатів Європи з футболу попередніх років.

За словами організаторів, для дітей традиційно створять алею мультфільмів, для закоханих – романтичну алею. Родзинкою стане триметрова крижана Ейфелева вежа.

За словами директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Ірини ТОПЧІЙ, більшість робіт будуть уже готовими розміщені у сквері, а частину планують створити у рамках майстер-класів для відвідувачів фестивалю.