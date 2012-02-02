Померла лауреат Нобелівської премії Віслава Шимборська

Лауреат Нобелівської премії з літератури, велика польська поетеса Віслава Шимборська померла в середу в своєму будинку у віці 88 років.

"Віслава Шимборська померла в своєму будинку. Поетеса померла спокійно, уві сні", - підтвердив секретар Шимборської Міхал Русінек, повідомивши, що поетеса довго хворіла.

Шимборська отримала Нобелівську премію з літератури в 1996 році – як зазначається у присвяченому цій події прес-релізі на офіційному сайті премії, "за поезію, яка з граничною точністю описує історичні й біологічні явища в контексті людської реальності".

Віслава Шимборська народилася 2 липня 1923 року в містечку Курнік, недалеко від Познані. З восьми років вона жила в Кракові. Тут закінчила під час німецької окупації підпільну польську школу, недовго працювала залізничним службовцем. В Ягеллонському університеті в Кракові вивчала полоністику (рідна мова та літературу) паралельно з соціологією.

У 1953-1981 роках працювала в краківській газеті Літературне життя. Дебютувала у пресі віршем Шукаю слово в березні 1945 року. Перша збірка віршів Тому живемо видана в 1952 році. Шимборська перекладала на польську мову твори французьких поетів. Вірші польської поетеси перекладено 40 мовами світу, в тому числі російською, а також англійською, французькою, німецькою, голландською, іспанською, чеською, словацькою, шведською, болгарською, албанською і китайською.