"Пісяючий хлопчик" у Брюсселі перестав пісяти

У Брюсселі відключили подачу води до "Пісяючого хлопчика". У відомстві з питань туризму пояснили, що причиною цього стали погодні умови. Як повідомляється, вночі 1 лютого в бельгійській столиці очікувався мороз близько мінус десяти градусів за Цельсієм, що значно нижче мінімуму для цього регіону та пори року. Чиновники висловили побоювання, що механізм всередині статуї може пошкодитися через холоди. Представник туристичного відомства зазначив, що як тільки погода покращиться, "Пісяючий хлопчик" знову запрацює. Увечері в четвер, 2 лютого, в Брюсселі очікується до мінус дев`яти морозу. Такий температурний режим збережеться як мінімум до кінця тижня. "Пісяючий хлопчик" є однією з найвідоміших бельгійських пам`яток і своєрідним символом столиці країни. Існує традиція вдягати статую у різні костюми. Нагадаємо, до 50-річчя з дня польоту Юрія Гагаріна в космос 11 квітня минулого року на "Пісяючого хлопчика" вдягли скафандр. У 2009 році під час візиту української офіційної делегації до Бельгії скульптура була одягнута в українську вишиванку.

ТСН