У Львові гостям запропонують нічні екскурсії музеями міста

Львів’янам та гостям пропонують нічні екскурсії музеями міста. У рамках проекту «Нічний Львів» у палаці Бандінеллі 16 березня о 20:00 год. відбудеться показ уривків вистави «Оскар і рожева пані». Глядачам запрезентують Листи від Оскара.

Повість «Оскар і рожева пані» одного з найвідоміших сучасних драматургів Франції Еріка-Емманюеля Шмітта, вже сьогодні перекладена на безліч мов і поставлена на сценах найвідоміших театрів світу, і от тепер – ще й на українській сцені.

Найглибша філософія, найскладніші питання буття та смерті в простій та легкій формі дитячого сприйняття, із щирою безпосередністю та дотепністю – все це в невеличкій хроніці листування з Богом. Хоча правильніше, напевно, – «листів до Бога», бо ж зв’язок лише односторонній.

«Уже сьогодні нічні екскурсії стають ще однією туристичною цікавинкою Львова. Так культурне життя Львова продовжується до глибокої ночі. Традиційно в місті двічі на рік у липні та листопаді проходить промоційна акція «Нічний Львів». У рамках цієї акції щомісяця у вечірній час у музеях міста проходитимуть різноманітні театралізовані дійства», – розповіла заступник керівника відділу промоції міста ЛМР Марта Іванишин.

Режисером театралізованого дійства є директор Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса Олексій Кравчук. Організовує нічну екскурсію в музеї відділ промоції ЛМР.

Як повідомляють у відділі промоції ЛМР, після вистави гості та мешканці міста матимуть змогу переглянути експозиції музею.

Дар’я Бура