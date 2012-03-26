У Києві відбудеться Всеукраїнська виставка кімнатних фіалок

У Києві з 29 березня по 1 квітня у міському Будинку природи відбудеться Всеукраїнська виставка кімнатних фіалок та інших рослин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Участь у виставці візьмуть селекціонери кімнатних фіалок та інших рослин родини геснерієвих з Вінниці, Луганська, Одеси, Севастополя та Запоріжжя. Для перегляду буде представлено понад 500 сортів квітів.

За словами директора КП «Київський міський Будинок природи» Валентини ГРИНЕНКО, такі виставки у будинку природи проводять з 2006 року. «Сорти, створені вітчизняними селекціонерами-аматорами, внесені до міжнародного реєстру. Якщо раніше законодавцем моди на фіалки вважалися Сполучені Штати Америки, відтепер попереду сенполісти України та Росії», – зазначила В.ГРИНЕНКО.

На виставці можна буде придбати розсаду рідкісних рослин та отримати консультацію з питань вирощування і розмноження кімнатних рослин.