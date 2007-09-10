У Вінниці 14-16 вересня відбудеться міжнародний джазовий фестиваль

14-16 вересня у Вінниці проходитиме ХІІ міжнародний фестиваль „Міжнародні дні джазової музики у Вінниці”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар фестивалю Олег СЕМКО.

За його словами, цьогорічний фестиваль відкриє проект "PAGO LIBRE".

О.СЕМКО сказав, що в рамках фестивалю взагалі виступатимуть музиканти із 12 країн: "RAO TRIO" (Іспанія), Марек БАЛАТ (Польща), Джуліан МІЛКІС (США), міжнародний проект - квартет „Жан П’єр Фрьолі & друзі” та Уве КРОПІНСЬКИ (Німеччина-Україна), "Amit Chattergee Aliance" (Чехія).

Прес-секретар також повідомив, що на гала-концерті 16 вересня вінничани та гості фестивалю почують ще дві джазові зірки - Ларису ДОЛІНУ та Ігоря БУТМАНА.

О.СЕМКО також додав, що фестиваль проходитиме за сприяння голови Вінницької облдержадміністрації та мера Вінниці Володимира ГРОЙСМАНА.