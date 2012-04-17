Дівчина-робот дала перший концерт

У Гонконзі (Китай) робот-дівчина на "ім`я" Geminoid F дала свій перший справжній концерт. Робот був створений в університеті Осаки (Японія) під керівництвом професора Хіроші Ішігуро. Раніше професор створював андроїдів, які коштували 1,2 млн доларів. Geminoid F дешевший - він обійшовся всього в 110 тис. доларів. ВІДЕО

Зазначимо, дівчина-робот може посміхатися, морщити брови і рухати губами, хоча частіше вона виглядає надто замисленою і збентеженою. Також вона може говорити і співати - програвати записи чи копіювати голоси людей.

Geminoid F оснащений 12 автоматичними приводами, які працюють під тиском повітря, що дозволяє їй імітувати людську міміку з 65 виразами обличчя. Зазначимо також, що професор Ішігуро розробив вже кілька людиноподібних роботів, у тому числі власного "двійника". Вчений вважає, що одного разу настане такий день, коли люди не зможуть одразу відрізнити робота від справжньої людини.

ТСН

