Дівчина-робот дала перший концерт

14:25, 17 квітня 2012
Культура
0 0

У Гонконзі (Китай) робот-дівчина на "ім`я" Geminoid F дала свій перший справжній концерт. Робот був створений в університеті Осаки (Японія) під керівництвом професора Хіроші Ішігуро. Раніше професор створював андроїдів, які коштували 1,2 млн доларів. Geminoid F дешевший - він обійшовся всього в 110 тис. доларів. ВІДЕО

Зазначимо, дівчина-робот може посміхатися, морщити брови і рухати губами, хоча частіше вона виглядає надто замисленою і збентеженою. Також вона може говорити і співати - програвати записи чи копіювати голоси людей.

Geminoid F оснащений 12 автоматичними приводами, які працюють під тиском повітря, що дозволяє їй імітувати людську міміку з 65 виразами обличчя. Зазначимо також, що професор Ішігуро розробив вже кілька людиноподібних роботів, у тому числі власного "двійника". Вчений вважає, що одного разу настане такий день, коли люди не зможуть одразу відрізнити робота від справжньої людини.

ТСН
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter