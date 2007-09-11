Святослав Вакарчук готовий залишити музику заради політики

Співак, композитор і кандидат у депутати від блоку Наша Україна-Народна самооборона Святослав Вакарчук готовий пожертвувати музикою заради політики, якщо така жертва буде необхідна. Про це він заявив під час прес-конференції в Харкові у понеділок, 10 вересня.

Святослава навіть не образили вислови журналістів, на кшталт, "ви, звичайно, класний музикант, але в політиці ви як немовля". На це він з легким смутком у голосі відповів: "Ви вірите, що я чесна людина? Я обіцяю вам, що таким і залишуся. Коли я чую, що не справа музиканта займатися політикою, я говорю: покажіть мені, хто цим повинен займатися. Хто повинен змінити нашу країну? Я був би щасливий, якби творчі люди займалися своєю справою, але ми живемо в недобудованій країні".

Як одна щира й чесна людина збирається боротися зі всією брудною політичною системою? Цього Вакарчук поки і сам не знає. Але він упевнений, що сидіти склавши руки теж не можна. Вакарчук з повагою відізвався про лідерів блоку НУ-НС, але запевнив усіх, що ніколи не дозволить перетворити себе на "живий рекламний щит".

"Океан Ельзи" не використовуватиметься для передвиборної агітації блоку. Вакарчук вважає, що з його боку було б некоректне залучати до виборів своїх музикантів, це вже було б схоже на адмінресурс.

Музики в житті Святослава менше не стане. Принаймні, найближчими місяцями. У кінці вересня "Океан Ельзи" почне гастрольне турне по Європі, перший концерт відбудеться в Афінах. Потім з нового року "ОЕ" бере тайм-аут у концертній діяльності й починає створювати "щось абсолютно нове й несподіване".

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