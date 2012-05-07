Цезаря, Наполеона і Гоголя зроблять з мармуру в Криму

Кращі випускники художніх вишів країн СНД зберуться цього літа на базі музею світової скульптури в Євпаторії на пленер зі створення скульптурних портретів історичних персонажів, повідомляє прес-служба Євпаторійського виконкому.

Планується створити портрети князя Володимира, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Миколи Гоголя, Олександра Суворова, Олександра Македонського, Цезаря і Наполеона.

Вперше в історії євпаторійських пленерів роботи будуть виконуватися з мармуру. Для цих цілей біло-блакитний мармур планується привезти з Росії та Туреччини.

«Підготовку до пленеру скульпторів починають заздалегідь: під керівництвом досвідчених педагогів виготовляються ескізні моделі, на основі яких потім буде виконуватися скульптура», - відзначили в прес-службі.

Подібні пленери проводяться на базі музею вже п`ятий рік поспіль.