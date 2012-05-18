Роман Марії Матіос вийшов англійською

Сімейна сага Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки» цими днями побачила світ англійською.

Книга вийшла друком в англійсько-нідерландському видавництві GLAGOSLAV.

Це вже друге видання книги на англомовному ринку. Перше видання в перекладі Юрія Ткача (Австралія) побачило світ 2010 року в Мельбурні.

Британське видання в доповненій редакції Ю.Ткача має два варіанти – у твердій і м’якій обкладинці, а також електронну версію. Інформація про твір розміщена на сайті книги, створеної видавництвом GLAGOSLAV – http://books.glagoslav.com/hardly-ever-otherwise/ .

Цікавим є той факт, що і австралійське, і британське видавництва купили права на оформлення видання в українського художника Сергія Іванова, який є незмінним ілюстратором дванадцяти книжок М.Матіос.

«Майже ніколи не навпаки» – восьма книга письменниці, що вийшла друком за кордоном. В Україні роман, що 2007 року отримав Гран-прі конкурсу «Коронація слова» та першу премію Всеукраїнського рейтингу «Книга року», видавався тричі.

Інсценізацію за мотивами книги 2008 року здійснив Львівський театр ім. Курбаса. Зараз триває репетиційний період п’єси «Майже ніколи не навпаки» в Івано-Франківському академічному українському музично-драматичному театрі ім.І.Франка. Режисер-постановник – Ростислав Держипільський.