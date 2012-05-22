Суд не знайшов причин для заборони скандального російського фільму

Окружний адміністративний суд Києва відмовив активісту ВО «Свобода» у задоволенні позовної заяви до Державного агентства України з питань кіно з вимогою заборонити показ скандального російського фільму "Матч".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

Суд не знайшов причин для скасування державної реєстрації посвідчення на право розповсюдження й демонстрування цієї кінострічки, зазначається в повідомленні.

«Окружний адміністративний суд Києва зайняв формальну позицію в справі за нашим позовом, оскільки відмовився встановлювати надзвичайно важливий для справи факт, а саме, що фільм «Матч» є дійсно таким, що розпалює міжнаціональну ворожнечу та принижує гідність особи на підставі її національності. Саме встановлення цього факту було ключовим моментом обґрунтування позовних вимог. Відповідно, суд послався в цьому питанні на думку експертної комісії Держкіно, а далі вже визнав, що за умов наявності такого експертного рішення Держкіно діяло формально правильно», – зазначив позивач Пилип Іллєнко.

Як повідомляв УНІАН, раніше молодіжні організації зверталися до міністра культури України Михайла Кулиняка із вимогою заборонити офіційний показ російського фільму «Матч» на території України, оскільки в ньому грубо перекручено історичні факти.

«Вважаємо, що сюжет цього продукту грубо перекручує історичні факти та зневажливо показує українців як націю», - говориться у зверненні.