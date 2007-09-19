У грудні вийде нова книжка Бориса Акуніна
12:46, 19 вересня 2007Культура
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Перша частина називається "Немовля і чорт"
|Борис Акунін
За інформацією видання, з першою частиною книги, повістю під назвою "Немовля і чорт", з 21 вересня можна буде ознайомитися у щотижневому журналі "Коммерсант-Weekend". Нова повість Акуніна публікуватиметься не тільки в Москві, але також і в Санкт-Петербурзі, Катеринбурзі та Києві. На сайті "Комерсанта" повість опублікована не буде.
Письменник Григорій Шалвовіч Чхартішвілі народився 20 травня 1956 року в Грузії. З 1958 року живе в Москві. Закінчив історико-філологічне відділення Інституту країн Азії та Африки МГУ. Працював заступником головного редактора журналу "Іноземна література". Автор безлічі белетристичних творів, написаних під псевдонімом Борис Акунін.
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