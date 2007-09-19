Незабаром у Львові поставлять пам`ятник Івасюку

"Дуже скоро в Львові на проспекті Свободи буде пам`ятник Володимиру Івасюку. Зараз створений оргкомітет, який вже вибрав скульптора, - Сергія Олешка. Саме він робив пам`ятники Івану Трушу та Никифору. Вже створений проект пам`ятника Івасюку, тобто вже цілком зрозуміло, як він повинен виглядати", - розповів під час зустрічі з молоддю у Львові лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

За його словами, також створена громадська організація, яка має свій рахунок. "Я перераховую на цей рахунок кошти. Поки 100 тисяч гривень, і ми починаємо роботу над цим пам`ятником. Я думаю, що його дуже швидко створять. Тобто це залежить тільки від часу, потрібного для роботи скульптора. Проте є друга проблема, яка стосується місця, на якому повинен стояти пам`ятник. Ви ж знаєте, що там стоїть "Цісарська кава", але я думаю, що оскільки до оргкомітету входить міський голова Львова Андрій Садовий, то це питання теж буде вирішено", - зазначив фронтмен "Океану Ельзи".

"Раз я сказав, що пам`ятник буде, значить - буде", - підкреслив Святослав Вакарчук.

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