На Прикарпатті в тролейбусах розповідатимуть про історію міста

У Івано-Франківську за ініціативою місцевого комунального підприємства "Електротранс" на тролейбусних маршрутах запроваджують інформ-екскурсії про історію міста.

Про це повідомляє газета "Україна молода" (№ 78 від 31 травня 2012 року).

"В івано-франківських тролейбусах, окрім оголошення зупинок, почали розповідати про розташовані вздовж маршрутів пам’ятки архітектури, відомих прикарпатців, чиїми іменами названі тутешні вулиці", - пише видання.

Кожна міська зупинка, як розповідає директор КП "Електротранс" Леонід Яковець, має прив’язку до конкретної географічної точки, з наближенням до якої в салоні тролейбуса GPS–система автоматично вмикає пристрій із записом необхідної інформації. Наразі такими "розумними" системами (вартість однієї — близько 2,5 тисячі гривень) облаштовано половину тролейбусного парку, котрий в обласному центрі Прикарпаття обслуговує 9 міських маршрутів загальною протяжністю понад 60 кілометрів.