Виставка «Вавель. Фотографії. Пйотр Клосек»

06 червня о 17:00 у виставковій залі пам`ятки архітектури ХVІІІ ст. "Хлібня" (вул. Володимирська, 24) відбудеться урочисте відкриття виставки «Вавель. Фотографії. Пйотр Клосек».

Про це УНІАН повідомили в Польському інституті в Києві.

Виставку відкрито для відвідування до 7 липня 2012 року.

***Пйотр Клосек розпочав свою кар’єру фотографа понад 30 років тому зі співпраці з відомим журналом "Jazz Forum-International", з яким надалі співпрацює. Він є автором понад 200 обкладинок дисків класичної та джазової музики. Його фотографії можна побачити на дисках з музикою відомих польських композиторів, серед яких Кшиштоф Пендерецький та Вітольд Лютославський. Серед його робіт нерідко можна зустріти краєвиди міст. Виставка «Вавель» є прикладом цього.

У рамках проекту, на виставці у Кракові буде представлено фотографії Софійського собору, а у Києві – фотографії Вавельського королівського замку – пам`яток, які є серцем наших міст та країн.

Вавель – це відомий краківський пагорб на березі Вісли у Кракові. На ньому стоїть королівський замок. Вавель – це місце стародавнє та легендарне, яке відіграло у історії Польщі важливу роль. Протягом століть Вавель був політичним, релігійним та культурним центром Польщі. Вавель – це символ багатого культурного надбання поляків.