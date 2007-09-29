`ВВ` випустили свої архіви на DVD

Група «Воплі Відоплясова» потішила шанувальників випуском першого в своїй колекції DVD під назвою «Воплі Відоплясова. Відеоколекція». На диску розміщена підбірка всіх відеокліпів коллективу та масивний блок архівних записів, що датуються 1988-1993 роками й переважно раніше не відомих публіці.

DVD випущений у рамках святкування 20-ліття «Воплів». У ході ювілейних заходів, які стартували в листопаді минулого року і 3 листопада, що перманентно продовжуються, музиканти відіграють у Києві акустичний концерт а-ля «unplugged», на якому виконають всі свої старі хіти.

Також у найближчих планах колективу – проведення турне по Україні, яке охопить десять міст. Графік гастролей буде оголошено пізніше.

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