`ВВ` випустили свої архіви на DVD
13:17, 29 вересня 2007Культура
0
У рамках святкування 20-ліття «Воплів»
Група «Воплі Відоплясова» потішила шанувальників випуском першого в своїй колекції DVD під назвою «Воплі Відоплясова. Відеоколекція». На диску розміщена підбірка всіх відеокліпів коллективу та масивний блок архівних записів, що датуються 1988-1993 роками й переважно раніше не відомих публіці.
DVD випущений у рамках святкування 20-ліття «Воплів». У ході ювілейних заходів, які стартували в листопаді минулого року і 3 листопада, що перманентно продовжуються, музиканти відіграють у Києві акустичний концерт а-ля «unplugged», на якому виконають всі свої старі хіти.
Також у найближчих планах колективу – проведення турне по Україні, яке охопить десять міст. Графік гастролей буде оголошено пізніше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter