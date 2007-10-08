У паризькому музеї зловмисники порвали картину Клода Моне
09:26, 08 жовтня 2007Культура
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Інцидент стався під час "Білої ночі"
У паризькому музеї Орсе, де зберігається найбільша у Франції колекція живопису кінця XIX- початку XX століття, серйозно пошкоджено картину Клода Моне "Міст в Аржантеї", передає AFP.
Як повідомили у Міністерстві культури Франції, вночі до музею проникло кілька осіб напідпитку. Хтось із них вдарив по полотну, залишивши на картині розрив завдовжки близько 10 сантиметрів. Поліції поки не вдалося знайти і затримати вандалів.
Інцидент стався під час так званої "Білої ночі" - свята, коли музеї, кінотеатри, концертні майданчики й бібліотеки працюють далеко за північ. Музей Орсе не брав участі у святкуваннях.
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