«Сучасність» заявила про інтелектуальне рейдерство

Журнал «Сучасність» знову опинився в непевній фінансовій ситуації, а редакційний колектив на чолі з головним редактором Тарасом Федюком фактично було відсторонено від випуску видання.

Як повідомляє «Телекритика», про це йдеться в заяві редакційної ради часопису «Сучасність», яку підписали Іван Дзюба, Ігор Юхновський, Сергій Грабовський, Іван Драч, Сергій Жадан, Микола Жулинський, Олександр Івахненко, Мирослав Маринович, Володимир Моренець, Максим Стріха.

Видавництво «Спадщина-інтеграл», якому було передано контрольний пакет акцій журналу «Сучасність» під зобов`язання забезпечити нормальні умови видання часопису, у вересні фактично припинило і до того незначне фінансування роботи редакції та авторів, мотивуючи своє рішення відсутністю коштів, повідомляє редакційна рада.

Головного редактора та редакційний колектив, які встигли підготувати 10-те число, відсторонили від підготовки подальших номерів, не поінформувавши про це редакційну раду. «Знаємо, що легендарний часопис "Сучасність" запропоновано формувати людям, які не мають ані досвіду роботи в журналах такого рівня, ані авторитету в професійному середовищі. Це, без сумніву, негативно позначиться на якості видання та на його репутації», - вважають члени редакційної ради.

За таких умов члени редакційної ради вважають неможливою свою подальшу роботу. Вони вимагають від літераторів, які мають причетність до видавництва «Спадщина-інтеграл», «дистанціюватися від інтелектуального рейдерства, ясно і чітко заявити про відмову від контрольного пакета акцій часопису "Сучасність", що уможливило б дальші зусилля з метою порятунку цього легендарного видання».

Головний редактор і співзасновник «Сучасності» Т.Федюк розповів «Телекритиці», що видавці заявили йому про відсутність можливості фінансувати журнал, запропонувавши лише 2000 гривень загального фонду зарплат і гонорарів. Відтак, близько місяця тому Т.Федюк написав заяву, що він відмовляється надалі працювати «на громадських засадах». Реакції на свою заяву він не отримав, збори засновників, за його словами, ніхто не збирав.

«У мене збереглося листування - офіційна позиція видавця, про те, що 11-те і 12-те числа будуть видані силами тимчасової редакції, а в листопаді зберемося для коректної заміни головного редактора, - розповів Т.Федюк. - Хто формує 11-те число, хто автори журналу - відповіді на ці питання я не отримав. Через інсайдерську інформацію дізнався, що журнал видають мало не студенти, які за честь працюють, а не за гроші».

За словами Т.Федюка, його редакція з трьох осіб мала зарплати лише по 1500 грн. «Ми видали чотири номери журналу, підготували ще три. Ще в серпні здали 10-те число, воно мало вийти на початку жовтня, але досі не вийшло», - розповів він.

Головний редактор наголосив, що видавець нічого не повідомив редакційній раді про зміну команди «Сучасності», що обурило членів редакційної ради.

У квітні журнал «Сучасність» отримав нового інвестора - видавництво «Спадщина-інтеграл» - і відновив свій вихід. До цього протягом п`яти років журнал змушений був призупиняти вихід через постійний брак коштів і зміну інвесторів та засновників, головних редакторів і творчих колективів.