У Нью-Йорку відкривається виставка найдорожчої картини в світі

У Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку відкривається виставка однієї картини. Відвідувачі зможуть побачити знаменитий "Крик" норвезького художника-експресіоніста Едварда Мунка.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, оскільки "Крик" є найдорожчим витвором мистецтва, коли-небудь проданим із аукціону (в травні 2012 року полотно пішло з молотка на торгах аукціонного будинку "Сотбіс" за рекордні 119,9 млн доларів), у музеї буде посилено заходи безпеки.

Це також пов`язано з тим, що роботи художника останніми роками часто стають жертвами викрадачів.

Найгучнішу крадіжку було здійснено 22 серпня 2004 року, коли з Музею Мунка в Осло було викрадено одну з версій "Крику", а також картину "Мадонна". Поліції вдалося знайти їх лише через декілька років.

"Крик", роботу над яким Е.Мунк завершив у 1895 році, є одним із найбільш знакових витворів мистецтва періоду модернізму. На картині зображено людину, яка стискає руками голову, її обличчя спотворено жахом, а рот широко розкритий у відчайдушному крику. Людина стоїть на мосту на тлі криваво-червоного заходу, за спиною в неї двоє людей, що спокійно йдуть геть. На рамі картини є авторський напис, що пояснює її сюжет: "Мої друзі пішли далі, я залишився позаду, тремтячи від неспокою, я відчував великий Крик Природи". На думку критиків, картина виражає почуття екзистенціального страху і неспокою, що переслідує людину сучасної цивілізації.

З чотирьох створених Мунком у період з 1893 по 1910 рік версій "Крику" лише одна належить приватному колекціонеру. Саме її виставлено зараз у Нью-Йорку. Три інші полотна зберігаються в норвезьких музеях.

Картину "Крик" буде виставлено в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку до 29 квітня 2013 року.