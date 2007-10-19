У Києві відкрилася фотовиставка Світлани Лободи (фоторепортаж)

У п`ятницю, 19 жовтня, у Києві відкрилася виставка екзотичної індійської фотографії співачки, екс-учасниці групи «ВІА Гра», Світлани Лободи.

Виставка індійської фотографії носить благодійний характер, повідомила УНІАН прес-служба Світлани Лободи.

За словами співачки, знімки виставлятимуться на продаж, а виручені гроші будуть направлені на допомогу дітям-інвалідам, які не мають батьків.

"Крім того, на виставці реалізовані репродукції експонатів у вигляді фотолистівок. Сподіваюся, що спільними зусиллями допоможемо тим, кому це дійсно необхідно!", - каже Лобода.