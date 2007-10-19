У Києві відкрилася фотовиставка Світлани Лободи (фоторепортаж)
15:37, 19 жовтня 2007Культура
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З відтінком благодійного характеру
У п`ятницю, 19 жовтня, у Києві відкрилася виставка екзотичної індійської фотографії співачки, екс-учасниці групи «ВІА Гра», Світлани Лободи.
Виставка індійської фотографії носить благодійний характер, повідомила УНІАН прес-служба Світлани Лободи.
За словами співачки, знімки виставлятимуться на продаж, а виручені гроші будуть направлені на допомогу дітям-інвалідам, які не мають батьків.
"Крім того, на виставці реалізовані репродукції експонатів у вигляді фотолистівок. Сподіваюся, що спільними зусиллями допоможемо тим, кому це дійсно необхідно!", - каже Лобода.
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