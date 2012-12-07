В Україні стартує масштабний проект «Місяць Миколи Вінграновського»

В Україні розпочалася підготовка до масштабного проекту «Місяць Миколи Вінграновського», присвяченому одному з найяскравіших українських «шістдесятників». Про це на відкритті мультимедійної інсталяції «Світлотінь» у «Мистецькому Арсеналі» оголосив Андрій Вінграновський — син поета, голова благодійного Фонду імені Миколи Вінграновського: «У 2012 році виповнилося 50 років від того дня, коли побачила світ перша збірка Миколи Вінграновського «Атомні прелюди». А в 2013-му нас чекають ще три круглі дати: 30 років від дня видання повісті «Літо на Десні» і дитячої збірки «На добраніч», а також 10 років із часів публікації його останньої повісті «Манюня». Ми поставили за мету заново розкрити Україні багатогранність особистості Миколи Вінграновського, разом згадати про талановиту людину, яка творила поза часом».

У рамках «Місяця Миколи Вінграновського», для проведення якого був обраний квітень 2013 року, будуть реалізовані різнопланові ініціативи: від ретроспективи фільмів знаменитого актора і режисера, фото-, відео- і музичного проектів до конкурсу серед українських школярів.

Детальну програму буде оприлюднено найближчим часом.

***Микола Вінграновський (1936—2004) — відомий український поет, прозаїк, кіноактор, кінорежисер, сценарист, громадський діяч. Навчався у Всесоюзному державному інституті кінематографії (1955—1962, майстерня О. Довженка і М. Чіаурелі). Найвідоміша роль Миколи Вінграновського у кіно — Іван Орлюк у фільмі «Повість полум`яних літ» (1961, сценарій О. Довженка, постановка Ю. Солнцевої), який було відзначено преміями престижних міжнародних кінофестивалів у Каннах, Лондоні і Лос-Анжелесі.

Закінчив режисерський факультет ВДІКу, повернувся у Київ і почав працювати на кіностудії ім. О. Довженка в якості режисера, актора і кіносценариста. Микола Вінграновський — режисер п`яти художніх і восьми документальних кінострічок.

Разом із Л. Костенко, Б. Олійником, І. Драчем, В. Симоненком, В. Стусом, Г. Тютюнником та ін. належав до легендарного руху поетів-«шістдесятників».

Найвідоміші поетичні збірки — «Атомні прелюди», «Сто поезій», для дітей – «Мак», «Андрійко-говорійко». Автор неординарного історичного роману «Северин Наливайко».

«Микола Вінграновський трохи, може, і несподівано проявив себе у «Наливайкові» ледь не найбільшим баталістом у сучасному українському мистецтві, у будь-якому разі — найбільш оригінальним і азартним». (Іван Дзюба, літературознавець).

Був першим президентом українського відділення міжнародного ПЕН-клубу.

Лауреат Державної премії ім. Т.Шевченка.