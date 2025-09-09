Прем'єр-міністр Непалу подав у відставку у вівторок після бурхливих протестів проти заборони соціальних мереж та корупції в уряді.

У Непалі продовжується другий день протестів. Масові виступи отримали назву "Gen Z-протести", оскільки в них бере участь переважно молодь. Як пише ВВС, причиною протестувальники називають корупцію в уряді та спробу чиновників обмежити соціальні мережі, включаючи повне блокування Facebook, X та YouTube.

Уряд підготував розпорядження про обов’язкову реєстрацію соцмереж та планував зобов’язати їх відкрити представництво в країні. А правозахисники назвали його спробою ввести цензуру та обмежити свободу слова. При цьому платформи TikTok, Viber та ще кілька платформ виконали вимогу уряду та не зіткнулися з перешкоджанням у роботі.

Демонстрації почалися у столиці країни Катманду в понеділок, 8 вересня, після того, як робота найбільш популярних соцмереж була обмежена. А у вівторок поширилися зі столиці на кілька міст, де люди збиралися навіть вночі, попри введення комендантської години. У соцмережах повідомили про стрілянину у кількох містах. Після того обмеження з платформ були зняті, але протести не заспокоїлися.

За даними ЗМІ, поліція протидіяла протестувальникам зі зброєю. Станом на ранок повідомлялося про 20 загиблих. А у 14 годин у вівторок стало відомо, що ще двоє протестувальників загинули в результаті стрілянини поліції в Каліматі. Таким чином кількість загиблих під час протестів в Непалі зросла до 22 осіб.

За ці два дні протестувальники спалили будинки кількох політиків, у тому числі будинок очільника уряду, президента, міністра внутрішніх справ та лідера найбільшої партії країни, Непальського конгресу, яка входить до правлячої коаліції. Родина Олі на той час перебувала в офіційній резиденції. Також був підпалений будинок лідера опозиційної Комуністичної партії Непалу (маоїстської).

Також вони нападали на політиків, яких застали вдома. Серед них колишній прем'єр-міністр і президент Непальського конгресу Шер Бахадур Деуба та його дружина Арджу Рана Деуба, які отримали поранення. Аеропорт у столиці Катманду був закритий, а армійські гелікоптери перевезли деяких міністрів у безпечні місця.

У соцмережах поширилося відео, як по вулиці пробіг міністр фінансів країни. Деякі з учасників протестів нападали на нього. На відео видно, як він кілька разів падав від ударів.

Повідомляється, що у вівторок протестувальники заблокували дорогу до парламенту. Потім зайняли будівлю та підпалили її.

На фоні протестів прем’єр-міністр Прасад Олі подав у відставку. Міністр внутрішніх справ Рамеш Лехак також вже пішов у відставку.

Перед відставкою Олі заявив, що створить слідчу комісію, яка протягом 15 днів представить звіт про стрілянину. Він додав, що родинам загиблих буде виплачена компенсація, а поранені отримають безкоштовне лікування.

Більше про Непал

Ця країна знаходиться у Гімалаях, між Китаєм та Індією. Завдяки давній історії та численним пам'яткам він відомий серед туристів. І знаменитий серед прихильників гірського туризму, адже саме в Непалі знаходиться знаменита гора Еверест та розроблені маршрути для підйому на вершину.

Однак Непал дуже бідна країна. За даними Світового банку, рівень безробіття серед молоді минулого року становив 20%, а уряд підрахував, що понад 2000 молодих людей щодня залишають країну в пошуках роботи на Близькому Сході або в Південно-Східній Азії.

Як росіяни у Непалі вербували людей на війну в Україні

Нагадаємо, що поліція Непалу затримала щонайменше 10 осіб, яких підозрювали у незаконному вербуванні місцевих жителів на війну в Україні. повідомлялося, що їх відправляли до Росії за туристичними візами, а пізніше вербували в армію.

