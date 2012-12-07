Вперше у Києві - унікальний нью-йоркський джаз

Сьогодні стартує міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez. Він проходить вже в дванадцятий раз.

Цей фестиваль вважається наймасштабнішим в Україні. Цього разу джазові майданчики відкриються у 16 польських та українських містах: Львові, Луцьку, Києві, Харкові, Тернополі, Черкасах, Івано-Франківську, Любліні, Саноці та інших.

"Українська джазова культура – юна і "октябрь" в неї "впереди", як кажуть. Тому цей джазовий фестиваль – майданчик спілкування та імпровізацій наших музикантів із закордонними, - розказує Назар Поливка, організатор джаз-фетивалю в Києві. – Так, у нас є київська школа, харківська. Є хороша львівська джазова школа. Бо вони ближче до польської джазової культури. І на "фрі-джаз" у Львові збираються повні зали, не те, що в Києві".

13 та 14 грудня фестивальні концерти відбудуться в Києві. Зокрема в перший день дадуть концерт два іноземні колективи - Vinita Formation (США та Канада) і High Definition (Польща). В Україну джазмени приїжджають вперше.

"Натхненником Vinita Formation є гітарист Алекс Максимів. За походженням він українець. Зараз мешкає в Ню-Йорку. Почав там викладати музику. І йому власне й вдалося зібрати цей колектив. Очолює квартет Маркус Стрікленд - нью-йоркський саксофоніст. Вони грають сучасний нью-йоркський джаз" - розповідає Назар Поливка, організатор джаз-фетивалю в Києві.

В складі цього гурту також: Френк Паркер (барабани) та Скотт Кемп (контрабас).

Інша четвірка молодих виконавців High Definition є одним з найактуальніших колективів джазової Польщі. В активі гурту: Матеуш Сліва (саксофон), Алан Викпіш (контрабас) та Патрік Добош (барабани).

"Його лідер Пьотр Ожеховскі - молодий польський піаніст, - продовжує Назар Поливка. - Торік він переміг на фестивалі Montreux Jazz Festival. Це найбільший джаз-фестиваль в Європі і другий за величиною - в світі. Доречі головний приз на фествалі вперше в його історії отримав поляк, та ще й такий молодий – 22 роки".

"Важко назвати його стиль якимось одним словом. Є щось авангардне, але це такий собі джаз-модерн. Він може грати і свінг. Вписати цю музику в якісь рамки важко. Бо з іншого боку він і балансує на межі класики і джазу" - додає організатор.

Наступного фестивального дня в Києві гратимуть українські колективи. Marinita Trio – виконвці поєднують фольклор із джазовою академічною музикою. Колектив JT Fresh експериментує в модерн-джазі.

Організатори фестивалю намагалися поєднати максимальну кількість джазових стилів: swing, fusion, bebop, jazz rock, funk, cool, free jazz. Запросили американські, канадські, швейцарські, російські колективи, що відіграють свої концерти в різних куточках України. Про детальний розклад заходів та ціну квитків можна дізнатися на сайті Мистецького об`єднання "Дзига".

Фестиваль закінчиться 17 грудня.

Gazeta.ua