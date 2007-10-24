Коран XIII століття продано на Christie`s за рекордну ціну (фото)

Коран, датований початком XIII століття, був у вівторок проданий на аукціоні Christie`s у Лондоні за 1,14 мільйона фунтів стерлінгів (2,32 мільйона доларів США).

Ціна, що заплатили за книгу, основний текст якої написаний золотом, а коментарі – сріблом, стала абсолютним рекордом для Коранів та інших манускриптів, які мають відношення до ісламу. Фінальна ціна цього лота опинилася майже в 4 рази вище естимейту, визначеного улаштовувачами торгів на рівні в 250-300 тисяч фунтів стерлінгів. Новий володар раритету побажав залишитися неназваним.

Усього на торговій сесії у вівторок, присвяченій предметам мистецтва країн ісламського світу та Індії, було продано лотів на загальну суму в 5,9 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 12 мільйонів доларів США). За словами представників аукціонного дому Christie`s, результати торгів перевищили їхні очікування.

Lenta.ru