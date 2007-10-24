Коран XIII століття продано на Christie`s за рекордну ціну (фото)
11:12, 24 жовтня 2007Культура
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Основний текст написаний золотом, а коментарі – сріблом
|Коран XIII століття, який встановив рекорд на Christie`s
Ціна, що заплатили за книгу, основний текст якої написаний золотом, а коментарі – сріблом, стала абсолютним рекордом для Коранів та інших манускриптів, які мають відношення до ісламу. Фінальна ціна цього лота опинилася майже в 4 рази вище естимейту, визначеного улаштовувачами торгів на рівні в 250-300 тисяч фунтів стерлінгів. Новий володар раритету побажав залишитися неназваним.
Усього на торговій сесії у вівторок, присвяченій предметам мистецтва країн ісламського світу та Індії, було продано лотів на загальну суму в 5,9 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 12 мільйонів доларів США). За словами представників аукціонного дому Christie`s, результати торгів перевищили їхні очікування.
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