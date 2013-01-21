У рамках святкування 1025-річчя Хрещення Русі відбудеться фестиваль дзвонів

У рамках святкування 1025-річчя Хрещення Русі пропонується провести фестиваль-свято дзвонів ”Слава Тобі, Боже!”, який відбудеться в Україні, Росії і Білорусі.

Як повідомили УНІАН у міжнародній громадській організації «День Хрещення Русі», ця пропозиція надійшла під час збору ініціатив від одного з учасників опитування – киянина Володимира Рудницького.

За його словами, ідея проведення акції-хвилі дзвонів народилася у Києві за благословення Митрополита Володимира, за підтримки УПЦ Синодного відділу у справах молоді.

«Минулого року ініціативу підтримали православні храми Росії, України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Казахстану. З благословення Патріарха Кирила 28 липня 2012 року хвиля одноразового передзвону вперше об`єднала міста усіх єпархій РПЦ. Передзвін розпочався зі східних рубежів Росії – Чукотки і Камчатки, кожну годину приєднувалися храми наступних часових поясів. О 12.00 за київським часом акція увінчалася одноголосним благовістом п`яти Святих лавр Русі – Києво-Печерської, Троїце-Сергіївської, Успенською Почаївської, Олександро-Невської і Успенської Святогорської», - розповів В.Рудницький.

За словами ініціатора, метою даної акції є затвердження духовності шляхом залучення людей до краси і величі церковного дзвону.

«Хвиля молитви за духовну єдність - символ нашої вірності православним традиціям. Ця акція може стати доброю щорічною церковною традицією у день святкування Дня Хрещення Русі», - вважає В.Рудницький.

За його словами, 28 липня 2013 року на території Києво-Печерської лаври планується проведення фестивалю-свята дзвонів «Слава Тобі, Боже». Очікується, що учасниками заходу стануть дзвонарі, які представляють православні храми Константинопольської, Олександрійської, Антиохійської, Єрусалимської, Грузинської, Сербської, Румунської, Болгарської, Кіпрської, Еладської (Грецької), Албанської, Польської, Чеської землі і Словаччини, Американської і Канадської автокефальних церков.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі» проводить збір ініціатив з підготовки програми святкування 1025-річчя Хрещення Русі в Україні, Росії і Білорусі, яке відбудеться цього року у новому форматі – від Камчатки до Ужгороду.

Серед ініціатив, що вже надійшли, – пропозиція розмістити кілька десятків величезних 3D-малюнків на тему Хрещення Русі у столицях трьох держав – Києві, Москві і Мінську. Також пропонується провести тематичний міжнародний дитячий кінофестиваль; театралізовану виставу на березі Дніпра з відтворенням подій 1025–річної давнини; презентацію нових книг про святого рівноапостольного князя Володимира і Хрещення Русі тощо.

Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі» з 2007 року проводить щорічні урочистості з нагоди цього свята - у Москві, Києві і Мінську.

31 жовтня 2012 року Патріарх Московський і всієї Русі Кирил благословив збір ініціатив і створення міжнародного комітету з підготовки до святкування Дня Хрещення Русі в Україні, Росії і Білорусі.

В Україні День Хрещення Русі є державним святом з 2008 року.

У Росії День Хрещення Русі відзначається на державному рівні з 2010 року.

День Хрещення Русі відзначається 28 липня - в православному церковному календарі (за старим стилем - 15 липня) це день пам`яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).

