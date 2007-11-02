Розпочалися зйомки українського новорічного мюзиклу

У Києві проходять зйомки новорічного мюзиклу Ніч в музеї. Події розгортаються в Музеї усіляких мистецтв, коридорами якого гуляють привиди - Вєрка Сердючка та її мама, вампір Наталія Могилевська, демони Quest Pistols і снігова королева Ірина Білик.

Вєрка Сердючка в образі привида з метеликом і циліндром на голові вивчає потаємні місця музею. За сюжетом їй на очі потрапляє старовинна корона, і Сердючка-привид міняє циліндр на царський головний убір. "Я - Катерина Друга! - проголошує Сердючка.

Проте на захист скарбів встає нічний сторож Вася Васильков у виконанні Володимира Зеленського і питає: "Чому друга?"

"Тому що серби були першими!" - відповідає цариця, натякаючи на результати останнього Євробачення.

Українська співачка Наталія Могилевська приміряла образ вампірши. За аналогією з героїнею Сальми Хайек з фільму Від заходу до світанку вітчизняна зірка виступила в ролі господині балу вампірів. Її свитою стали учасники ВІА Quest Pistols, які зіграли демонів. За сюжетом Могилевська повинна випити всю кров у героя Володимира Зеленського. Чи вдалося їй це, дізнаємося в новорічну ніч.

Потім в мюзиклі з`являються українські виконавці Потап і Настя Каменських, які влаштовують скандал. "Пам’ятаєш, як в Дніпропетровську я тобі купив камені Сваровськи?" - запитував партнерку Потап, звинувачуючи її в невірності. За цими розбірками спостерігали зоряні гості: у залі була помічена президент модельного агентства Karin MMG Влада Литовченко у супроводі Віталія Кличка.

Після цього на сцені з`являється українська співачка Ірина Білик в образі Снігової Королеви.

У новорічному мюзиклі Ніч в музеї беруть участь також російські зірки, а саме : Борис Моісєєв, Валерій Меладзе, Лайма Вайкуле, Лоліта, Микола Басков, Олександр Малінін.

Кореспондент.net