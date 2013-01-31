Британці й іспанці зробили з Шевченка Достоєвського (фото)

Тараса Шевченка в шапці та кожусі можна сміливо вважати обличчям східноєвропейської літератури. Cуворий погляд, пишні вуса - саме так, на думку іноземців, має виглядати письменник широкої слов`янської душі. Портрет нашого Кобзаря так припав до душі британцям, що обкладинку аудіокниги "Брати Карамазови" прикрашає аж ніяк не Достоєвський, а наш Шевченко.

Британська компанія Naxos AudioBooks не єдина "пролетіла" з російським класиком, пише сайт Свідомо. Їхні іспанські колеги теж помістили Шевченка на обкладинку книги "Брати Карамазови".

Замовити британський ляп в особисту колекцію можна на Amazon. Аудіокнигу Достоєвського озвучив відомий англійський актор Том Піґотт-Сміт: його знають за фільмами "Александр", "V значить Вендетта" та "Аліса в Країні Див".

