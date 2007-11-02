У Чернігові розпочався міжнародний театральний фестиваль

У Чернігові відбулося урочисте відкриття XVIII Міжнародного фестивалю «Слов’янські театральні зустрічі».

Як передає кореспондент УНІАН, у Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка протягом одинадцяти вечорів глядачі зможуть насолоджуватися кращими зразками театрального мистецтва.

За традицією свою творчість продемонструють театральні колективи з Росії, Білорусі та провідні українські театри. Цього року вперше гостями фестивалю стали два московські театри і трупа Санкт-Петербурзького академічного Маріїнського театру.

На відкритті фестивалю голова оргкомітету, генеральний директор чернігівського драмтеатру Іван СЕМЕНЕНКО висловив сподівання, що театральний фестиваль після свого «повноліття» проживе ще довго. «Є щира і нагальна потреба у його існуванні», - сказав він.

На думку І.СЕМЕНЕНКА, політики своїми діями часто вносять розбрат серед народів, а мистецтво виступає консолідуючою силою. «Ми хочемо поєднати слов’янське братство та возвеличити нашу культуру», - підкреслив гендиректор театру. І.СЕМЕНЕНКО також повідомив, що за два роки двадцяті «Слов’янські театральні зустрічі» будуть присвячені пам’яті однієї із засновниць фестивалю Олені ЛАТИШ. Її світлу пам`ять глядачі та актори вшанували хвилиною мовчання.

А розпочав фестивальні виступи Московський академічний театр Сатири виставою «Вісім закоханих жінок».

Фестиваль «Слов’янські театральні зустрічі» започаткований театрами з Гомеля, Брянська та Чернігова у 1990 році, з 2002 року він має статус міжнародного.