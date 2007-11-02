Відкрилася дев’ята виставка художниці Галини Інгули «Святкування осені» (фото)
Виставка триватиме з 2 по 17 листопада
|Галина Інгула
Як передає кореспондент УНІАН, «Святкування осені» - дев’ята персональна виставка автора. Тут представлені яскраві осінні пейзажі і натюрморти, якими Г.ІНГУЛА намагається довести, що й осінь можна святкувати, якщо дивитися на неї веселими очима художника, який любить цей світ.
Г.ІНГУЛА пише картини в двох стилях – у фентезі і в класичному реалізмі. Вона вважає, що фантазія і реальність повинні співіснувати в житті кожної людини, що вони - два крила людської надії.
|Картина "Три модниці"
На думку віце–президента Асоціації працівників музеїв технічного профілю Володимира КОНСТАНТИНОВА, творчість Г.ІНГУЛИ - життєрадісна, художниця наполегливо вдосконалюється в класичному реалізмі. “Картини, що виконані в реалістичному стилі, доносять до нас красу природи, вони дуже привабливі”, - сказав він.
|«Риболовля на планетi Iнгула»
Нині у приватних колекціях киян – більше сотні картин молодої художниці.
Виставка триватиме з 2 по 17 листопада.