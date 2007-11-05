Мумію Тутанхамона вперше виставили на загальний огляд (фото)

Мумія Тутанхамона вперше демонструється широкій публіці.

Останки староєгипетського фараона, які поміщено в прозорий контейнер з системою контролю клімату, можна побачити в його гробниці в Долині царів.

До цих пір відвідувачам показували тільки золотий саркофаг Тутанхамона та його посмертну маску. Обличчя фараона бачили лише декілька десятків учених.

Тутанхамон зійшов на престол дитиною у середині XIV століття до нашої ери. Він помер при загадкових обставинах у віці 17-18 років.

Гробницю фараона, що залишалася в незайманому вигляді більше трьох тисячоліть, в 1922 році виявив британський археолог Говард Картер. Численні знахідки з поховання були зібрані в єдину колекцію і показані в багатьох країнах світу. У середині листопада виставка, на якій демонструватимуться близько 130 предметів, відкриється в Лондоні.

Lenta.ru